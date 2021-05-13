РИАМО - 13 мая. На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменится расписание во второй половине мая, с 15 по 29 число, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Изменения потребовались из-за закрытия двух путей на станции Москва-Пассажирская-Курская (Курский вокзал), которое требуется для масштабных работ по развитию инфраструктуры.

Уменьшится количество диаметральных поездов, электропоездов. Интервалы поездов будут увеличены. У некоторых пригородных поездов изменится количество остановок.

В течение двух недель на Курском вокзале специалисты проведут комплекс сложных работ по развитию инфраструктуры, включая установку новых стрелочных переводов, переустройство контактной сети и системы регулировки движением поездов.

Это один из этапов к запуску реверсивного движения на участке Курская – Каланчевская, который МЖД планирует организовать этим летом. Во время этого периода поезда на участке будут ходить по одному пути поочередно.

Пассажиров попросили заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании.