РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Пожарные подмосковного Подольска провели экскурсию для воспитанников детсада, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Юные гости из детского сада №13 «Золотая рыбка» побывали в гостях у огнеборцев 247-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Для ребят провели занимательную экскурсию, им показали пожарную технику, боевую одежду и вооружение.

Пожарные напомнили о технике безопасности дома при использовании бытовых приборов и основные правила поведения при пожаре, а также телефоны оперативных служб для вызова помощи.