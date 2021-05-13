РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Работы по восстановлению упавшего светофора проведут в Люберцах в ближайшее время, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника управления дорожного хозяйства Роман Истомин.

12 мая светофор упал на улице 8-го Марта.

«Светофор состоит на балансе Москвы, мы уже обратились, в ближайшее время проведут работы», - сказал Истомин.

Штормовой ветер 12 мая срывал крыши с домов, валил деревья. В регионе из-за шквалистого ветра был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.