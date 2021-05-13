РИАМО - 13 мая. В следующем году рабочие планируют завершить строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе и развязка на пересечении магистрали с проспектом Мира. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«Северо-Восточная хорда также поделена на девять отрезков, шесть из которых уже построены. Строительство участка от Ярославского до Дмитровского шоссе и транспортную развязку на пересечении с проспектом Мира предполагаем завершить соответственно в июле и в марте 2022 года», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он также рассказал, что последний участок хорды вдоль национального парка «Лосиный остров» от Открытого шоссе до транспортной развязки на пересечении с проспектом Мира запустят уже осенью текущего года.

Также в Москве идут работы по возведению Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

Строительство системы хордовых магистралей Москвы — самый крупный дорожно-транспортный проект города. Система будет состоять из Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады и станет ключевым элементом нового дорожного каркаса столицы. Все работы планируется закончить в 2023 году.

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