РИАМО - 13 мая. В Подмосковье с середины апреля в рамках акции «Сдай старые шины на переработку!» сдали свыше 12 тыс. старых автошин, что в среднем составляет объем покрышек для 3 тыс. машин, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский отметил, что в рамках акции можно получить новый комплект шин от партнеров – переработчиков. Для того, чтобы поучаствовать в акции, нужно до 15 мая сделать фото с покрышками на одном из пунктов приема, а также разместить снимок в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Фото участников в соцсети отслеживаются каждый день.

Самое интересное и креативное фото выберет региональное МинЖКХ. Произойдет это уже на следующей неделе.

Акция действует на территории Подмосковья с середины апреля, в рамках нее автовладельцы могут на бесплатной основе привезти ненужные им покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов «Мегабак». Здесь находятся специальные контейнерные емкости для покрышек, которые были в употреблении. В местах, где пункт «Мегабак» отсутствует, были организованы спецпункты приема старой резины «Ориспром».

В настоящее время в Московской области действует 123 пункта бесплатного приема изношенных резиновых покрышек, включая 43 пункта «Мегабак». Адреса, где принимаются покрышки, можно найти на сайте Мегабак.РФ.

Также на «Мегабак» можно привезти все крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать.

Проект «Мегабак» запустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в конце 2019 года. Площадки для того, чтобы сдать крупно-габаритный мусор станут в Подмосковье частью новой инфраструктуры обращения с отходами.

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