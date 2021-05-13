РИАМО - 13 мая. Правительство Москвы удалило личные данные граждан, полученные для оформления цифровых спецпропусков во время пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

«Да», — сказал глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить удаление данных.

С 15 апреля 2020 года в Москве запустили пропускную систему для поездок на личном и общественном транспорте. Система цифровых пропусков позволила уменьшить количество людей, выходящих на улицу и пользующихся общественным транспортом.

Пропускная система носила заявительный характер, а городские власти оставляли за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Персональные данные, которые жители передавали городу для получения пропусков, хранились на территории РФ в закрытом защищенном контуре центра обработки данных департамента информационных технологий Москвы.

9 июня 2020 года систему пропусков в столице отменили.

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