РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. Холодную воду отключили в четверг в ряде домов в микрорайонах Салтыковка и Ольгино подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В микрорайоне Салтыковка между улицей Радио, 26А и Лесным проездом происходит утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения было необходимо перекрыть подачу холодной воды в ряде домов.

Под отключение попал частный сектор: улица Святоникольская, дома №№5, 3, 1; Спортивная, дома №№1, 3 и ЗА.

Кроме того, в четверг с 11:50 до окончания работ подачу холодной воды временно прекратили в нескольких домах в микрорайоне Ольгино для устранения утечки холодного водоснабжения из земли по адресу: улица Граничная, дом №4.

Холодную воду отключили в домах №№4 и 5 на улице Граничной, а также в доме №39 и колледже «Энергия» на улице Жилгородок.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.