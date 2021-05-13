РИАМО - 13 мая. До конца 2023 года на возведение дорожно-мостовых объектов и метро в столице было заложено финансирование объемом свыше 1,1 трлн рублей, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Значение транспортного строительства в общей программе развития Москвы трудно переоценить. Порядка двух третей Адресной инвестиционной программы, то есть той части бюджета города, которая выделена на строительство, будет направлено в этот сегмент», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что с текущего и до конца 2023 годов финансирование в размере свыше 434 млрд рублей заложено на строительство дорожно-мостовых объектов, еще порядка 705 млрд приходится на возведение метро.

Загрутдинов отметил, что из-за форсирования строительства, а также сокращения сроков, деньги, которые были заложены на более поздние периоды, могут использоваться ранее положенного срока. Ускорение работы помогает сократить издержки.

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