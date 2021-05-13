РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. Концерт «Открытый микрофон» в центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи, который был запланирован на 14 мая, перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба администрации округа.

14 мая в регионе пройдет кратковременный дождь, местами сильный, ожидается гроза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе ожидаются порывы до 17 м/с.

Проект «Открытый микрофон» - это творческая площадка для вокалистов, музыкантов и поэтов городского округа. В программе может принять участие любой желающий в возрасте от 13 лет.

Подать заявку на участие можно написав в директ Instagram-аккаунта МДК «Яуза» или по телефону: +7(985)279-45-36.