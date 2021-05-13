РИАМО - 13 мая. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Балашихе (74) и Пушкине (53), всего за это время в Подмосковье выявили 643 случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

52 новых случая инфекции за сутки выявили в Ленинском округе, 51 – в Мытищах, 43 – в Красногорске, 41 – в Люберцах, 33 – в Подольске, 32 – в Одинцовском округе, 28 – в Чехове, 25 – в Сергиево-Посадском округе, по 20 – в Егорьевске и Королеве, 19 – в Коломне, 16 – в Реутове, 15 – в Электростали, 13 – в Ступине, 10 – в Воскресенске.

Девять новых случаев Covid-19 за сутки выявили в Домодедове, восемь – в Дмитровском округе, по семь – в Луховицах и Шатуре, по шесть – в Истре и Лыткарине, по пять – в Ивантеевке, Раменском округе и Щелкове, по четыре – в Богородском округе, Жуковском и Электрогорске.

По три новых случая коронавируса зафиксировали в Долгопрудном, Наро-Фоминском округе, Озерах, Протвине и Фрязине, по два – в Клину, Орехово-Зуевском округе, Павловском Посаде, Рузском округе и Химках, по одному новому случаю – в Волоколамском округе, Дубне и Лобне.

Ни одного случая болезни не выявили за сутки в Бронницах, во Власихе, Дзержинском, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Краснознаменске, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Пущине, Серебряных Прудах, Серпухове, Солнечногорске, Талдомском округе, Черноголовке и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 258 112 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 5966 человек, выздоровели и выписались 211 623 пациента.

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