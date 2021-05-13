РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Регоператор «МСК-НТ» провел экоуроки для учащихся начальных классов школы №11 Подольска и наградил самых активных участников проекта «Добрые крышечки», сообщила пресс-служба предприятия.

Региональный оператор по обращению с отходами в Чеховском кластере ООО «МСК-НТ» регулярно организует экологические уроки для школьников обслуживаемых территорий. 12 мая пресс-служба компании провела очередные образовательные мероприятия для учащихся 1 и 4 классов школы №11 Подольска.

Ребятам рассказали о возникших в современном мире глобальных проблемах мусорного загрязнения среды обитания и способах их решения. Для того, чтобы заинтересовать школьников, уроки провели в форме познавательной беседы с элементами игры, использовали наглядные пособия и видеоматериалы. Многие ребята по итогам занятий приняли для себя решение начать разделять отходы.

Под руководством педагогов школы учащиеся начали собирать пластик для благотворительной акции «Добрые крышечки». Тем самым ребята делают два добрых дела: помогают детям-сиротам и одновременно вносят вклад в сохранение экологической чистоты региона. Самым активным участникам проекта после уроков вручили подарки от регионального оператора ООО «МСК-НТ».