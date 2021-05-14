Близится лето – пора отпусков и длинных поездок. Скрасить время в дороге, разнообразить пляжный отдых или отпуск на даче, а еще – вдохновить на приключения, если душа просится в путь, помогут увлекательные романы о путешествиях. Книги из подборки РИАМО и сети книжных магазинов «Читай-город» отлично подойдут для создания отпускного настроения.

Эрика Бауэрмайстер «Хранительница ароматов»

сайт "Читай-Города"

Увлекательный сюжет о хитросплетениях судьбы необычной девочки Эммелайн – главной героини романа «Хранительница ароматов» – переносит читателя в атмосферу таинственных приключений. Малышка выросла на отдаленном острове, а ее детство было похоже на сказку. В окружении ярких красок, звуков и ароматов природы Эммелайн учится познавать мир и пытается раскрыть главный секрет своего отца: что за таинственный аппарат, создающий запахи, он хранит. Однако не все так просто – один неверный выбор, и героиня оказывается выброшена в реальный мир, где ей предстоит найти себя и узнать правду о собственном прошлом.

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Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»

сайт "Читай-Города"

Новый роман-сказка лауреата Нобелевской и Букеровской премий Кадзуо Исигуро – событие в мире литературы. Он рассказывает историю о юном андроиде Кларе, которая создана специально для дружбы с подростками. В мире будущего дети не ходят в школу и учатся на дому, взрослые же оказываются перед сложным выбором: подвергнуть своего ребенка опасной генетической модификации, чтобы он смог найти свое место в жизни, или оставить все как есть. На андроидов возложена важная миссия – спасти ребят от одиночества и подарить им счастливое детство. Новенькая Клара стоит на витрине и переживает, сможет ли она справиться с этой задачей и понравиться своему будущему хозяину?

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Иосиф Райхельгауз «Странные страны. Записки русского путешественника»

сайт "Читай-Города"

Народный артист России, режиссер Иосиф Райхельгауз – ярый фанат экстремальных путешествий на разнообразных видах транспорта: от мотоциклов и квадроциклов до лошадей и багги. По его словам, творческий человек всегда обостряет жизненные обстоятельства и хочет попробовать новое. «Именно такие люди хотят познать вкус бездорожья», – уверен Райхельгауз. В книге «Странные страны. Записки русского путешественника» он делится своими впечатлениями о многочисленных экспедициях, непредвиденных и смешных ситуациях, которые в них произошли. На страницах увлекательных путевых заметок то и дело появляются известные личности: Анатолий Чубайс, Андрей Раппопорт, Михаил Абызов, Леонид Богуславский, Геннадий Миргородский и многие другие.

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Тодд Барри «Я тебя улыбаю. Приключения известного комика»

сайт "Читай-Города"

Если вы хотите от души посмеяться и зарядится позитивом, то этот дневник командировок популярного американского стендапера Тодда Барри – идеальная книга для вас. Обычно комик выступает в больших городах, но однажды решил отправиться в творческое турне по провинциальным местам Америки, Канады и Израиля. Книга об этом путешествии получилась одновременно и дневником, и путеводителем, и мемуарами.

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Дарья Сойфер «Секрет фермы»

сайт "Читай-Города"

Любителей легких романтических комедий точно не оставит равнодушными история Дарьи Сойфер. Книга «Секрет фермы» рассказывает о целеустремленной карьеристке Ольге Шорох, которая хочет стать управляющей отеля «Венера Рояль» на Якиманке. Однако вместо работы мечты девушке придется отправиться в Тверь, чтобы построить там эко-отель. Теперь Ольга готова на все, лишь бы за несколько месяцев превратить десять гектаров земли в настоящий курорт. Она уверена, что даже местный вспыльчивый, но очень обаятельный фермер не сможет ей в этом помешать.

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«Как объехать весь мир на 1 зарплату. Путешествуем дешево и хорошо»

сайт "Читай-Города"

У многих людей планирование отпуска вызывает не радостное предвкушение, а тревогу. Исправить это и разобраться в тонкостях путешествий поможет полезный справочник «Как объехать весь мир на 1 зарплату. Путешествуем дешево и хорошо». Вы узнаете о том, как правильно организовать поездку, купить билеты, найти хорошее жилье в соответствии со своим бюджетом, составить маршрут, купить еду, организовать досуг и многое другое. Это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто делает свои первые шаги в планировании отдыха, и отличное подспорье даже для опытных путешественников.

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Пауло Коэльо «Хиппи»

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Культовый бразильский автор множества бестселлеров Пауло Коэльо вспоминает собственную бурную молодость в 70-е годы прошлого века в книге «Хиппи». Роман красноречиво начинается со слов: «Все, о чем повествуется здесь, было прожито и пережито мной лично». В то время Пауло Коэльо только мечтал стать писателем, впитывал атмосферу свободы и гнался за впечатлениями. За смешную сумму в 70 долларов главные герои романа совершают полное опасных приключений путешествие по новой «тропе хиппи» из Амстердама в Катманду, надеясь достигнуть просветления. Следуя за отважными Паоло и Карлой, читатель сможет почувствовать радость, свойственную детям, и очутиться в удивительном месте, где все возможно.

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Леонард Коэн «Книга томления. Сборник стихотворений»

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Еще одна книга о духовных поисках, увлекательных путешествиях и обретении себя, которая послужит отличным поводом задуматься о важных вещах, пока вас ничего не отвлекает. Канадский поэт и певец Леонард Коэн написал «Книгу томления. Сборник стихотворений» во время своего пятилетнего пребывания в дзен-монастыре в Южной Калифорнии, а позже в Лос-Анджелесе, Монреале и Мумбаи. Особенность издания – оригинальные авторские иллюстрации, дополняющие стихотворения.

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Ида Мартин «Все зеленое»

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Вторая часть дилогии о взрослении и осмыслении важных для подростков вещей расскажет о Вите, страдающей от любви, Тоне, избегающей этого чувства, Никите, мечтающем об отношениях, и бегущей от них Зое. В жизни ребят все запутано, а беззаботное лето подталкивает героев скорее попасть в «самое счастливое место на Земле». На пути к счастью каждому из них предстоит по-новому понять любовь, определиться со своими чувствами, а также преодолеть массу препятствий.

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Джон Грин «Черепахи – и нет им конца»

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Непревзойденный мастер жанра «янг адалт», автор бестселлеров «Виноваты звезды» и «В поисках Аляски» Джон Грин представляет роман «Черепахи – и нет им конца». В центре сюжета – подруги Дейзи и Аза, которые решают помочь своему давнего знакомому Дэвису в поисках отца-миллиардера. Для Азы такое приключение – настоящее испытание на прочность, ведь ей придется общаться с людьми, а это не так-то легко, когда навязчивые мысли не дают покоя. Удастся ли героине побороть свои страхи и стать лучшей версией себя? Или перемены не всегда к лучшему?

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Федор Конюхов «Мой путь к мысу Горн. Наедине со стихией и самим собой»

сайт "Читай-Города"

Вдохновляющий роман известного русского путешественника протоиерея Федора Конюхова о его удивительном одиночном плавании через Южный океан. Автор провел в пути на весельной лодке «Акрос» целых 154 дня, преодолевая шторма, борясь с суровой погодой и одиночеством. Для такой поездки нужна не только отличная физическая подготовка, но и недюжинная духовная сила. Это уникальный роман о путешествии на грани человеческих возможностей с точки зрения их христианского осмысления.

Как полюбить свое тело: 10 книг о бодипозитиве и питании без диет>>

Хиро Арикава «Хроники странствующего кота»

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На русском языке впервые издается популярный бестселлер Хиро Арикавы «Хроники странствующего кота». Это не только теплая и трогательная история дружбы Сатору и его кота по имени Нана, что означает «семь» по-японски, но и настоящий роман-путешествие. Герои перемещаются в пространстве и во времени, открывая для себя морские просторы и красоту горы Фудзи, вспоминая события детства и юности. Изюминка книги – повествование от лица Наны. Прагматичному коту, придерживающемуся только своей, кошачьей, философии, удивительным образом удается глубоко понять своего хозяина. Читателю же предстоит выяснить, кто же Нана и Сатору друг для друга и зачем хозяин раз за разом отправляется в путь, прихватив с собой любимого питомца.