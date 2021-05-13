РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В подмосковных Люберцах сформируют список первоочередных адресов по устройству дождеприемных колодцев для устранения подтоплений, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации округа.

Заместитель главы Люберец по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Николай Покацкий провел рабочее совещание с дорожными службами и представителями АО «Люберецкий Водоканал». Обсудили вопросы по развитию системы ливневой канализации на территории городского округа.

В ходе совещания дано поручение сформировать первоочередные адреса по устройству дождеприемных колодцев. Особое внимание уделили обращениям граждан, поступающим через социальные сети, портал «Добродел», ЕЦУР и иные системы. Все вопросы взяты на контроль.