РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Пробка длиной более 4 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 14:09 движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до поворота на деревню Малое Толбино. Также пробка образовалась и на противоположной полосе движения.

Заторы также отмечаются на автодорогах по улицам Кирова, Большая Серпуховская, Высотная, проспекту Ленина и другим.