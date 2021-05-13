РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мая. В связи с работами по опиловке ветвей деревьев 14 мая на улице Радужной в деревне Медвежьи Озера в Щелкове временно отключат электричество, сообщается сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

Отключение света на улице Радужной связана с опиловкой деревьев возле линии электропередачи и трансформаторной подстанции.

Электричество будет отключено с 10:00 до 14:00.