РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе выявили 10 217 случаев заражения, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 643 случая инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии в Московской области выявлено 258 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 5 966 человек. Выздоровели и выписались 211 623 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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