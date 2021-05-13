РИАМО - 13 мая. В настоящее время в столице строится 2,8 млн кв. м жилья по программе реновации старого жилфонда, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня в столице строится 174 дома по реновации площадью 2,8 млн кв. метров, еще 93 дома площадью 1,8 млн кв. метров находятся на стадии проектирования», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала программы в городе построили и ввели в эксплуатацию 113 домов площадью 1,3 млн кв. м. При этом 89 из них уже передали под заселение.

Бочкарев отметил, что организовано переселение 38 тыс. человек из 256 старых домов. 29,5 тыс. человек уже переехали в новые квартиры. По технологии умного сноса демонтировали 50 домов.

Программа реновации старого жилья в Москве была утверждена мэром Сергеем Собяниным в 2017 году. Она касается 1 млн москвичей и 5175 домов.

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