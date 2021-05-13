РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Алексеем Фураевым провели профилактическую акцию «Безопасные каникулы», сообщили в МУ МВД.

В школе №48 поселка Малаховка спикеры рассказали ученикам 4 класса об основных правилах безопасности в летний период. Общественник уделил особое внимание правильному поведению детей вблизи водоемов.

Школьникам рекомендовали ответственно относиться к временным ограничительным мерам, связанным с профилактикой коронавирусной инфекции, и использовать предметы индивидуальной защиты в общественных местах.

Сотрудники полиции раздали участникам акции тематические памятки и пожелали безопасных каникул.