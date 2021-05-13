РИАМО - 13 мая. В магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 15 мая пройдет встреча с музыкантами из группы BrainStorm и автором книги «BRAINSTORM. Ты не один. От песочницы до стадиона» Алиной Катран-Шиллинг, сообщает пресс-служба «Читай-города».

BrainStorm — латвийская рок-группа, основанная в 1989 году в Елгаве. Ее участники Янис, Ренарс, Каспарс и Марис вместе росли, учились и пели в хоре, а теперь они собирают стадионы, получают музыкальные награды и выступают на знаковых фестивалях.

Первую и единственную официальную книгу о группе BrainStorm написала сценарист и писатель-дебютант из Санкт-Петербурга Алина Катран-Шиллинг. Эта работа будет интересна всем, кто задается вопросами о жизни, судьбе, любви и призвании.

Во встрече 15 мая примут участие группа в полном составе и автор. У музыкантов можно будет узнать про их первый концерт в спортзале, перевернувшийся гастрольный автобус, пик славы и все искушения рок-н-ролла, про то, как петь, говорить и думать на трех языках, про советское детство и концерты с Depeche Mode, R.E.M и Rolling Stones.

У участников группы также спросят про загадочную гибель пятого участника группы, про то, кем бы стал каждый из них, не будь BrainStorm, и о том, в чем признался группе Илья Лагутенко, как они подружились с Би-2 и почему предисловие к книге написал Александр Цыпкин.

В конце встречи музыканты ответят на вопросы и подпишут для всех желающих книгу. Встреча начнется в 15:00. Вход свободный.

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