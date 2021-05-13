РИАМО - 13 мая. Полиция Москвы начала доследственную проверку из-за скриншота видео в социальной сети TikTok с угрозой стрельбы в одной из городских школ, сообщает ТАСС.

О возможной стрельбе сообщает неизвестный. Полиции об этом сообщил директор одной из столичных школ. Он рассказал, что 12 мая бывший ученик школы прислал завучу случайно найденный в интернете скриншот видео из TikTok с угрозой стрельбы в школе.

Бывшему ученику отправил скриншот его знакомый, который также нашел его в Сети.

В школе усилены меры безопасности. Правоохранители уже ведут проверку по факту инцидента.

11 мая в казанской школе в результате стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, погибли девять человек, из них семеро детей. Также ранения получили около 30 человек. Нескольких пострадавших доставили на лечение в Москву.

Соболезнования в связи с трагедией в Казани выразили президент РФ Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.