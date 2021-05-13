РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Жители микрорайона Путилково подмосковного Красногорска могут приобрести абонементы на длительную парковку своих автомобилей на территории гипермаркета «Окей», сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

Гипермаркет «Окей» в Путилкове начал продажу абонементов на длительную парковку. Проект стартовал в тестовом режиме в четверг.

12 мая отделом потребительского рынка Красногорска проведено совещание с руководством гипермаркета по вопросу расширения зоны паркинга на льготных условиях для автовладельцев микрорайона Путилково.

В администрации гипермаркета пояснили, что стоимость месячной круглосуточной аренды составляет 6 тыс. рублей. Для оформления абонемента и заключения договора необходимо подойти к стойке информации с паспортом и документами на машину. Справки по телефону: 8(499)272-54-44.

Дополнительные парковочные места позволят частично снизить напряженность, связанную с нехваткой парковок в Путилкове. Системная работа в этом направлении ведется администрацией округа и с представителями компаний-застройщиков. В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы на многоуровневом паркинге на 332 места в ЖК «Путилково». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в августе текущего года.

Кроме того, автомобилисты смогут арендовать место на существующей в микрорайоне плоскостной парковке. Первый этап расширения стоянки завершится до конца июня и позволит создать дополнительно 369 машино-мест. В рамках второго этапа расширения плоскостной парковки количество мест увеличится еще на 200. Также в летний период планируется обустройство паркинга на 100 машино-мест вблизи корпусов 47 и 41.