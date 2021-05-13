РИАМО - 13 мая. Профайлер-полиграфолог Илья Степанов считает, что у казанского стрелка Ильназа Галявиева могут появиться подражатели, а его самого некоторые люди могут возвести в ранг «героя», сообщает «Вечерняя Москва».

11 мая в казанской школе в результате стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, погибли девять человек и пострадали около 30 человек. После трагедии в интернете стало появляться много сведений о молодом человеке.

«Сейчас самое важное — сфокусироваться на пострадавших и не создавать мифологизированного образа героя из стрелка. Нет никакого героя, есть 19-летний парень, который забил на свое и чужое будущее», - сказал Степанов.

По его мнению, в ближайшие недели у казанского стрелка могут появиться поклонники, для которых юноша будет культовым персонажем.

Эксперт добавил, что трагедия в Казани также может стать «кейсом» для тех, кто желает хайпа и популярности.