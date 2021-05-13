РИАМО - 13 мая. К столице с юга приближаются кучево-дождевые облака, однако грозы пока не ожидается, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москву с юга начинают накрывать фронтальные кучево-дождевые облака, которые до грозового состояния не дотягивают, а значит, обойдется без камней с неба», — написал в своем Instagram-аккаунте Тишковец.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие пять дней в Московском регионе пройдут кратковременные дожди и местами прогремят грозы. При этом сохранится теплая, даже жаркая погода.

Май 2021 года, по прогнозам, будет одним из самых влажных в истории метеонаблюдений: в первой декаде выпало уже 57 мм осадков при месячной норме в 51 мм.