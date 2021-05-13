РИАМО - 13 мая. С начала 2021 года уже 641 ребенок-сирота обрел семью в Подмосковье, каждый год в регионе на воспитание в замещающие семьи передается более 2 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 641 ребенка-сироту», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, сейчас в области насчитывается свыше 4 тыс. приемных семей, 53 из них созданы в этом году.
В Московской области проживает более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,4 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.
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