РИАМО - 13 мая. С начала 2021 года уже 641 ребенок-сирота обрел семью в Подмосковье, каждый год в регионе на воспитание в замещающие семьи передается более 2 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 641 ребенка-сироту», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, сейчас в области насчитывается свыше 4 тыс. приемных семей, 53 из них созданы в этом году.

«В регионе активно работают школы приемных родителей, обучение в них уже прошли 829 человек с начала года. В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, обучение помогает будущим приемным родителям подготовиться к приему ребенка в семью. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. Таких школ у нас функционирует 71», – отметила министр.

В Московской области проживает более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,4 тыс. детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, почти 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.