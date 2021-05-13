РИАМО - 13 мая. Со второй попытки представитель Федерации силового экстрима России Сергей Чуприна установил рекорд России и мира по трак-пуллу, событие произошло 12 мая в Видном, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен отбуксировал тяжелый эвакуатор автобусов весом 41 т на 16,86 м за 34,27 секунды. Вес атлета на момент постановки рекорда – 84,6 кг. Специальные приспособления Чуприна не использовал. За фиксацию рекорда отвечали президент Общероссийской физкультурно-спортивной организации «Федерация силового экстрима России» Василий Грищенко и наставник спортсмена, председатель организации «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Территория Подмосковья вновь стала местом, в котором устанавливаются мировые рекорды. Это уверенный шаг вперед в процессе популяризации силового экстрима. Поздравляю Сергея Чуприну с достижением важного результата!» – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По словам Грищенко, рекорд уникален и в отечественном, и в мировом силовом экстриме. До рекорда Чуприны никто не буксировал колесный транспорт веса автобусов MAN, когда вес атлета составляет менее 90 кг.

Он подчеркнул, что это большая работа над собой спортсмена-экстремала и его команды в лице наставника и рекордсмена Сергея Агаджаняна.