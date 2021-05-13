РИАМО – 13 мая. В августе «ДОМ.РФ» планирует запустить проект «Цифровая академия», который поможет обеспечить строительную отрасль кадрами для внедрения технологии информационного моделирования (ТИМ), сообщает пресс-служба госкомпании.

«Уже с 1 января 2022 года ТИМ станет обязательным при строительстве объектов госзаказа, а глобальная цель — перевод всей стройки на эту технологию. Сейчас только 1% застройщиков используют в своей деятельности данную технологию на этапе проектирования, на этапе строительства — еще меньше, всего около 20 застройщиков на всю страну», - отметил директор по цифровой трансформации «ДОМ.РФ» Николай Козак.

Он добавил, что за последний год были сформированы основы нормативной базы для масштабного перехода на ТИМ, однако необходимо подготовить необходимую для этого ИТ-инфраструктуру, создать качественную цифровую платформу для застройщиков и банков, а также сформировать необходимые кадровые ресурсы.

По словам Козака, проект цифровой академии призван решить проблему дефицита кадров с профильными компетенциями. Академия позволит ежегодно обучать около 4 тыс. сертифицированных специалистов, повышать квалификацию действующих инженеров и проектировщиков, готовить студентов в вузах с нуля.

«Потребность в кадрах для ТИМ к 2022 году, по предварительным оценкам, составит около 50 тыс. человек, при этом на рынке сейчас их не более 10 тыс. В целом же отрасль нуждается в 240 тыс. специалистов с компетенциями в сфере информационного моделирования. Кроме того, 174 тыс. госслужащих должны получить знания в области цифровой трансформации. Создаваемая нами академия призвана ликвидировать дефицит, первые результаты ее работы возможны уже в 2021 году», — подчеркнул Козак.

Представитель госкомпании отметил, что развитие цифровизации в строительстве — комплексная задача, которая, помимо продвижения ТИМ, требует дальнейшего развития электронных форм взаимодействия власти и бизнеса, внедрения онлайн-сервисов, масштабного запуска блокчейн-технологии на рынке ипотеки.

«ДОМ.РФ» активно внедряет высокотехнологичные, полезные сервисы на рынке жилой недвижимости, является трендмейкером в этой сфере. Совсем недавно вместе с Росреестром и ассоциацией «ФинТех» в тестовом режиме мы провели выдачу первых электронных закладных с помощью технологий распределенных реестров, что по цепочке будет способствовать секьюритизации портфелей ипотечных кредитов, выдаче новых жилищных кредитов и в итоге повышению доступности ипотеки для российских семей», — пояснил Козак.

Он добавил, что также была запущена серия профильных митапов, которая сделает «ДОМ.РФ» площадкой для диалога всех участников процесса цифровизации стройотрасли: IT-специалистов, представителей власти, бизнеса, банковского и экспертного сообщества.​