РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мая. В Домодедове за сутки выявили еще 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 7 546 случаев инфицирования, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 643 случая Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 258 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 966 человек. Выздоровели и выписались 211 623 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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