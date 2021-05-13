РИАМО - 13 мая. Обновлена карта с данными о территориях, где планируется проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского в 2021 году в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Места произрастания борщевика в регионе унифицированы и нанесены на карту, которая размещена на Геопортале Подмосковья», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на карте можно найти информацию по каждому участку, где работы планируются либо уже проведены. Кроме того, на ней можно найти данные о площади поражения, ведомстве, ответственном за уничтожение борщевика, форме собственности и категории земель, приоритете истребления, датах обработок территории.

Воскресенский отметил, что борщевик — это опасное растение. В связи с этим к нему не стоит подходить, а также уничтожать самостоятельно без принятия мер предосторожности. При ожогах от борщевика нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Карта доступна по ссылке.

Для того, чтобы просмотреть подробную информацию, нужно кликнуть мышкой на контур произрастания борщевика. Участки, на которых запланированы работы, отличаются цветами в зависимости от формы собственности - муниципальная, неразграниченная, частная, федеральная, государственная.

Борщевик Сосновского – это ядовитое растение. Оно может вызвать у людей сильные ожоги, которые требуют длительного лечения.