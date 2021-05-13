РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В Подольске заключены контракты с подрядными организациями на выполнение работ по устройству парковок и тротуаров, завершить работы планируется до 1 июня, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, парковочный карман на 50 машино-мест появится в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Стрельбицкого от улицы Академика Доллежаля до кругового движения (нечетная сторона). Еще одна парковка на 50 машино-мест будет обустроена на улице Генерала Стрельбицкого от улицы Академика Доллежаля (четная сторона).

Также контракты были заключены на обустройство тротуаров и парковок на 35 машино-мест на улице Правды, 4А (около детского сада №33 «Аленушка»), по обустройству парковок на 55 машино-мест в микрорайоне Львовский на Садовом проезде, 6, на улице Железнодорожной, 22/14 (вдоль улицы Горького).