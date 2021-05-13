РИАМО - 13 мая. В столице продолжается строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки до станции «Нагатинский затон». Общая протяженность тоннеля между «Печатниками» и «Нагатинским затоном» составляет 1650 м, из них пройдено около 164 м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Виктория» прошел техническую зону действующей «салатовой» ветки метро, а также миновал зону влияния строительства на коллектор подземной реки Нищенки», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что проходку ведут в условиях сложной гидрогеологии. Тоннелепроходческий щит также проложит тоннель под Нагатинским затоном и руслом Москвы-реки, где залегают водонасыщенные пески.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (холдинг выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что работы велись на глубине 12-14 м в штатном режиме. Проходку проводили при круглосуточном мониторинге состояния близлежащих сооружений, чтобы не допустить никакого влияния на действующий транспортный объект.

На время проходки тоннеля участок от станции «Волжская» до станции «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии закрыли. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что участок ветки откроют досрочно.

«Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок «салатовой» линии мосметро между станциями «Дубровка» и «Волжская». Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией «Печатники», — написал мэр в Twitter.

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