РИАМО - 13 мая. В Подмосковье 84% объекта долевого строительства строятся с соблюдением графика, сообщил начальник подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

«В 2019 году в графике было только 54% объектов. В 2021 году 84% объектов долевого строительства строятся в графике», - сказал Гарибян.

Он отметил, что благодаря созданным цифровым паспортам объектов и открытости данных для людей, застройщики стали более дисциплинированными. Нахождение в «зеленой зоне» помогает им получить конкурентное преимущество.

Ранее Гарибян сообщал о том, что в Московской области с 2018 года проверили 353 объекта долевого строительства, при этом возбуждено 40 уголовных дел.

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