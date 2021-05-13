РИАМО - 13 мая. Свыше 30 мероприятий планируются провести в Московской областной думе для выполнения поручений, поступивших в рамках послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«План мероприятий Московской областной думы сформирован на основе положений послания президента Российской Федерации Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года. <...> Он состоит из 31 пункта. Мероприятия могут дополняться», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что они посвящены темам здравоохранения, социального блока, культуры и экологии.

В план мероприятий включены предложения комитетов Мособлдумы по внесению изменений в федеральное законодательство, в законодательство Московской области, а также предложения по проведению совещаний, семинаров, круглых столов и выездных заседаний.

Также предусмотрены выступления представителей центральных исполнительных органов государственной власти Московской области.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства затронул темы социальной поддержки граждан, экономического развития страны, туризма, демографии и другие.