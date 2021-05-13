РИАМО - 13 мая. Свыше 30 мероприятий планируются провести в Московской областной думе для выполнения поручений, поступивших в рамках послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.
Он отметил, что они посвящены темам здравоохранения, социального блока, культуры и экологии.
В план мероприятий включены предложения комитетов Мособлдумы по внесению изменений в федеральное законодательство, в законодательство Московской области, а также предложения по проведению совещаний, семинаров, круглых столов и выездных заседаний.
Также предусмотрены выступления представителей центральных исполнительных органов государственной власти Московской области.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства затронул темы социальной поддержки граждан, экономического развития страны, туризма, демографии и другие.
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