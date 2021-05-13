РИАМО - 13 мая. В Подмосковье и столице в конце недели установится теплая погода с температурой выше климатической нормы, также прогнозируются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ночью 14 мая в регионе местами пройдет дождь, температура в столице будет плюс 6-8 градусов, в Подмосковье – плюс 5-10. Днем также пройдет кратковременный дождь, местами по области сильный, ожидается гроза. В Москве столбики термометров поднимутся до плюс 22-24 градусов, в Подмосковье – до плюс 20-25. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе ожидаются порывы до 17 м/с.

15 мая в Московском регионе также пройдет небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах прогнозируется гроза. Ночью в мегаполисе будет плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15, днем в городе – плюс 22-24, в Подмосковье – плюс 20-25.

Также небольшой кратковременный дождь прогнозируется 16 мая. Ночью в Москве температура будет плюс 12-14 градусов, в области – плюс 9-14, днем в столице – плюс 22-24, в Подмосковье – плюс 19-24.

В начале будущей недели в регионе ожидаются локальные небольшие дожди. Температура днем может подняться до плюс 28 градусов.

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