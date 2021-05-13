РИАМО – 13 мая. Московский кредитный банк (МКБ) и Московский зоопарк предоставили посетителям уникальную возможность приобретения входных билетов без очередей и лишних контактов, сообщает пресс-служба МКБ.

Теперь билеты можно приобрести в установленных на входе терминалах МКБ, оплатив покупку наличными или банковской картой. Терминалы стилизованы под обитателей зоопарка: тигренка, панду и жирафа. Интерактивный сценарий покупки выполнен в игровой форме.

Сейчас из-за непростой эпидемиологической обстановки кассы зоопарка закрыты, до установки терминалов МКБ входные билеты продавались только онлайн на сайте Московского зоопарка.

Желающие попасть на внутреннюю выставку на территории зоопарка «Змеиное сафари» могут также купить билеты в терминале МКБ, стилизованных под хамелеона.

Сотрудничество МКБ и Московского зоопарка началось летом прошлого года, когда платежные терминалы банка были установлены на территории зоопарка для покупки билетов на внутренние выставки.