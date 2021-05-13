РИАМО - 13 мая. На странице министерства энергетики Московской области «Газовая безопасность» опубликовали реестр, где собраны почти 80 специализированных газовых предприятий, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Все эти предприятия подписали с министерством энергетики региона соглашение, регулирующее правила оказания услуг жителям Подмосковья.

Согласно документу, специализированная организация должна устанавливать исправное газоиспользующее оборудование, проводить своевременное техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Соглашением регулируются все взаимоотношения, связанные с надлежащим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, за несоблюдение участником положений соглашения следует исключение из реестра.

«Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования необходимо каждому абоненту. Это важно в первую очередь для обеспечения безопасности жителей Подмосковья. Выбрать специализированную организацию можно из реестра, который опубликован на сайте министерства энергетики Московской области. Уже 79 предприятий из этого перечня способны обеспечить надежность работы и безопасность использования газового оборудования», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Для контроля и регулирования деятельности специализированных организаций, обслуживающих газовое оборудование, будут использоваться новые функции мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

В нем уже начали работать специализированные организации, заключившие соглашение с ведомством. Данное мобильное приложение позволяет проводить инвентаризацию, а также контролировать исполнение договоров на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Обеспечить максимальную безопасность жителей Подмосковья при эксплуатации внутриквартирного газового оборудования позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления. Жилищное законодательство обязывает каждого собственника или нанимателя жилого помещения заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание ВКГО.

В апреле 2021 года на портале «Добродел» и в системе Единой диспетчерской службы Московской области (ЕДС МО) появились два новых сервиса: по заключению договоров на обслуживание ВДГО/ВКГО в многоквартирных домах, а также по подаче заявок на установку газоанализаторов в них. Это облегчило прохождение всех необходимых процедур и сократило временные затраты.

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