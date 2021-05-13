РИАМО - 13 мая. На странице министерства энергетики Московской области «Газовая безопасность» опубликовали реестр, где собраны почти 80 специализированных газовых предприятий, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Все эти предприятия подписали с министерством энергетики региона соглашение, регулирующее правила оказания услуг жителям Подмосковья.
Согласно документу, специализированная организация должна устанавливать исправное газоиспользующее оборудование, проводить своевременное техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Соглашением регулируются все взаимоотношения, связанные с надлежащим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, за несоблюдение участником положений соглашения следует исключение из реестра.
Для контроля и регулирования деятельности специализированных организаций, обслуживающих газовое оборудование, будут использоваться новые функции мобильного приложения «Проверки Подмосковья».
В нем уже начали работать специализированные организации, заключившие соглашение с ведомством. Данное мобильное приложение позволяет проводить инвентаризацию, а также контролировать исполнение договоров на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Обеспечить максимальную безопасность жителей Подмосковья при эксплуатации внутриквартирного газового оборудования позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления. Жилищное законодательство обязывает каждого собственника или нанимателя жилого помещения заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание ВКГО.
В апреле 2021 года на портале «Добродел» и в системе Единой диспетчерской службы Московской области (ЕДС МО) появились два новых сервиса: по заключению договоров на обслуживание ВДГО/ВКГО в многоквартирных домах, а также по подаче заявок на установку газоанализаторов в них. Это облегчило прохождение всех необходимых процедур и сократило временные затраты.
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