РИАМО - 13 мая. Почти 8 млрд рублей сэкономили в Подмосковье за 2,5 года на закупках в «Электронном магазине», только в 2020 году было сэкономлено 3 млрд рублей, заявила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

«Благодаря «Электронному магазину» в прошлом году экономия составила более 3 млрд (рублей – ред.). Это те закупки, которые ранее ничем не были регламентированы. На сегодняшний день за 2,5 года мы сэкономили практически 8 млрд (рулей – ред.) бюджету Московской области разного уровня», - сказала Волкова на заседании Мособлдумы.

Также с лета 2020 года там проводятся закупки по 223-ФЗ.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.

Электронный магазин был создан в 2018 году и с тех пор экономия бюджетных средств региона постоянно растет.