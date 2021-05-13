РИАМО - 13 мая. В текущем году в Волоколамском городском округе яровыми зерновыми культурами засеют более чем 3 тыс. га земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье продолжаются работы по посеву зерновых культур. В частности, в Волоколамском городском округе в этом году планируется засеять яровыми зерновыми культурами 3 018 га земли», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что также в округе прошла подкормка посевов озимых культур минеральными удобрениями. Площадь подкормки составила свыше 1,4 тыс. га.

Воскресенский отметил, что в этом году в Московской области планируется расширить площадь для посева до 614 тыс. га, из них зерновыми культурами засеют 177,9 тыс. га земли.