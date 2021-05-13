РИАМО - 13 мая. Главгосстройнадзор Московской области совместно с Росфинмониторингом выявили 151 незаконную операцию с деньгами дольщиков на сумму 11 миллиардов рублей с 2019 года, сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

«В 2019 году (7 марта 2019 года) первые в стане запустили совместную работу с такой службой, как Росфинмониторинг, потому что нам зачастую не хватало информации, которая была связана с финансовыми операциями застройщиков. Нас интересовали не все операции, а только с деньгами участников долевого строительства», — сказал Гарибян.

Он отметил, что всего было произведено 188 проверок и возбуждено 5 уголовных дел.

Ранее Гарибян сообщил, что в регионе с 2018 года было выявлено 33 млрд рублей нецелевого использования средств на долевое строительство.