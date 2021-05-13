РИАМО - 13 мая. Сотрудники специализированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание внутридомовой и внутриквартирного оборудования на территории Московской области, начали использовать мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Ресурс позволяет проводить инвентаризацию, а также контролировать исполнение договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«В Подмосковье выстраивается уникальная система обеспечения безопасности жителей газифицированных квартир и частных жилых домов. Приложение – одно из нововведений», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования необходимо каждому абоненту. Это важно в первую очередь для обеспечения безопасности жителей Подмосковья.

Выбрать специализированную организацию можно из реестра, который опубликован на сайте министерства энергетики Московской области. Уже 79 предприятий из этого перечня способны обеспечить надежность работы и безопасность использования газового оборудования.

Приложение могут использовать только специалисты организаций, заключивших соглашение о сотрудничестве с министерством энергетики региона и входящих в реестр ведомства, опубликованный на странице «Газовая безопасность».

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