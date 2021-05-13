РИАМО - 13 мая. Для деятельности некоммерческих организаций Подмосковья из-за границы поступило свыше 1 млрд рублей, сообщил начальник управления министерства юстиции РФ по Московской области Михаил Зелепукин.

«Большой пласт - это некоммерческие организации. У нас в реестре числятся 11,5 тыс. организаций. <...> Обращаю внимание, что на сегодняшний день в Московскую областной поступило 1,1 млрд рублей иностранного финансирования. Это те деньги, которые поступили в некоммерческие организации для их деятельности», - сказал Зелепукин.

Он отметил, что ведомство разобралось с каждым денежным поступлением, иностранных агентов среди них нет.

По его словам, в Подмосковье работают 37 региональных отделений политических партий, 1570 местных религиозных организаций, 4 тыс. общественных объединений.