РИАМО - 13 мая. В Московской области повторно сдали антиковидную плазму уже 952 человека, она необходима пациентам с тяжелой формой Covid-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Хочется отметить, что две трети доноров, сдавших антиковидную плазму, возвращаются для повторной донации. Среди них есть доноры, сдавшие плазму 10 и более раз. Более 70% антиковидной плазмы заготовлено от безвозмездных доноров», — сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Она отметила, что благодаря активной гражданской позиции донорского сообщества Московской области пациенты полностью обеспечены компонентами крови, в том числе и антиковидной плазмой.

Для удобства жителей Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Сдать кровь можно в Москве на улице Металлургов, 37А.

Интересующие вопросы можно задать по телефону координационного центра донорства крови: 8(495)305-77-00.

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