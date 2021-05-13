РИАМО - 13 мая. Депутаты Мособлдумы приняли во втором чтении законопроект об определении прожиточного минимума в Подмосковье, прожиточный минимум на 2022 год будет установлен до 15 сентября, передает корреспондент РИАМО.

Прожиточный минимум на душу населения устанавливается в субъектах РФ ежегодно исходя из прожиточного минимума на душу населения в целом по стране. Он определяется как стоимостное выражение региональной потребительской корзины.

«Предлагается признать утратившей силу статью 3 закона Московской области №13/98-ОЗ («О прожиточном минимуме в Московской области» - ред.), определяющую порядок установления потребительской корзины в Московской области», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, представляя законопроект.

Он отметил, что законопроект определяет новые сроки, порядок и периодичность исчисления величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Подмосковье.

Согласно законопроекту, величина прожиточного минимума пенсионера, ежегодно устанавливаемая для определения размера социальной доплаты к пенсии отдельным областным законом, теперь будет устанавливаться на следующий год до 15 сентября текущего года одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения.