РИАМО - 13 мая. Полицейские задержали уроженца Калужской области 1977 года рождения по подозрению в разбойном ограблении салона сотовой связи на улице Уральской на востоке столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Продавец салона вызвал полицию и сообщил, что 11 мая неизвестный, угрожая выстрелить из неустановленного оружия, потребовал передать ему телефон из магазина. Злоумышленник скрылся, когда получил желаемое. Сумма ущерба составила 59 890 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на Новосибирской улице. По данному факту возбуждено уголовное дело.