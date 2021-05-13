РИАМО - 13 мая. К своему дню рождения Московский метрополитен устраивает марафон по всем станциям, победители получат медали и особенную коллекционную атрибутику, которую не продают в магазинах, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Для участия в конкурсе все станции метро и МЦК нужно проехать за 1 день. Сделать это поможет алгоритм от МФТИ. Его опубликуют 14 мая на сайте. Предыдущий рекорд составляет 16 часов и 22 минуты - за это время удалось объехать все станции.

Участникам конкурса нужно будет приехать на станцию «Театральная», единую точку старта для всех участников, и двигаться по маршруту, фотографируясь на станциях-чекпоинтах.

В этом году столичной подземке исполняется 86 лет.