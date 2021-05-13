РИАМО - 13 мая. Полиция проводит проверку по факту пропажи 10 тыс. долларов у пожилой жительницы района Замоскворечье в Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Женщина сообщила правоохранителям, что 29 апреля, когда вернулась с дачи, не обнаружила у себя в комоде 10 тыс. долларов наличными.

«Порядок в квартире не нарушен, замки на входной двери без повреждений», - сказали в пресс-службе.

Женщина предполагает, что деньги взял кто-то из родственников.