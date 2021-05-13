РИАМО - 13 мая. В Подмосковье и Москве зафиксировали высокий уровень аллергенов в воздухе, доминирует пыльца березы, по данным сайта пыльцевого мониторинга Allergotop.

Окружающая среда в регионе комфортна для аллергиков. Температура в большинстве случаев не влияет на развитие аллергии. Уровень атмосферного давления также находится в норме.

В то же время отмечается высокая влажность, которая может негативно сказаться на самочувствии людей с аллергией. А экстремально высокий уровень УФ-излучения солнца в регионе представляет значительную угрозу для здоровья. В связи с этим аллергикам посоветовали находиться в помещении с 10:00 до 16:00.

В воздухе региона отмечается высокое содержание пыльцы березы, а также среднее – пыльцы ясеня, ивы, дуба, кладоспориума (плесень).

Пыльца березы является одним из самых сильных аллергенов. Суммарная доля этого дерева в составе зеленого фонда столицы составляет порядка 11%.

Как защититься от аллергии в сезон цветения>>