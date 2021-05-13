РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Активист молодежного центра «Максимум» Подольска рассказал учащимся гимназии №4 о Балтийском флоте, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В гимназии №4 Подольска 12 мая ​специалистом по работе с​ молодежью молодежного центра «Максимум» Сергеем Медведевым была проведена беседа, посвященная Дню Балтийского флота. ​ ​ ​ ​

Балтийский флот – старейший флот России. Он представляет собой крупное разновидное оперативно-стратегическое территориальное объединение ВМФ РФ на Балтийском море, способное эффективно действовать как непосредственно в морской зоне, так и в воздухе, и на суше. Балтийский флот является форпостом России в западном регионе и обеспечивает стабильность военно-политической обстановки и государственные интересы страны.