РИАМО - 13 мая. Онлайн-сервисом Подмосковья по предоставлению мест для захоронения, регистрации надгробия, установке ограждения вокруг могилы с октября 2020 года воспользовались 2,5 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Сервис запущен на портале госуслуг Московской области.

«В некоторых жизненных ситуациях нет возможности тратить время на посещение инстанций и заполнение бумаг. Поэтому для жителей Подмосковья в октябре 2020 года на региональном портале госуслуг заработал сервис по предоставлению мест для захоронения», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он пояснил, что заявку на данную услугу пользователь может оформить онлайн, без обращения в администрацию округа, а готовый документ забрать в МФЦ.

Получение услуги в электронном виде стало одним из этапов реализации в регионе федерального суперсервиса «Утрата близкого человека». Это комплекс онлайн-сервисов, оказывающий поддержку в организации процессов прощания, получения гарантированных и страховых выплат, наследства.

Данный сервис доступен на региональном портале по ссылке в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев».

По вопросам предоставления ритуальных услуг жители Московской области могут обратиться в Центр мемориальных услуг региона (ГБУ «ЦМУ»). Там их проконсультируют и окажут все необходимые услуги в сфере погребения и похоронного дела.