РИАМО - 13 мая. Онлайн-сервисом Подмосковья по предоставлению мест для захоронения, регистрации надгробия, установке ограждения вокруг могилы с октября 2020 года воспользовались 2,5 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.
Сервис запущен на портале госуслуг Московской области.
Он пояснил, что заявку на данную услугу пользователь может оформить онлайн, без обращения в администрацию округа, а готовый документ забрать в МФЦ.
Получение услуги в электронном виде стало одним из этапов реализации в регионе федерального суперсервиса «Утрата близкого человека». Это комплекс онлайн-сервисов, оказывающий поддержку в организации процессов прощания, получения гарантированных и страховых выплат, наследства.
Данный сервис доступен на региональном портале по ссылке в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев».
По вопросам предоставления ритуальных услуг жители Московской области могут обратиться в Центр мемориальных услуг региона (ГБУ «ЦМУ»). Там их проконсультируют и окажут все необходимые услуги в сфере погребения и похоронного дела.
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