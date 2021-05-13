РИАМО - 13 мая. На Кутузовском проспекте в районе улицы Барклая столкнулись две машины, одна из них перевернулась, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Движение транспорта в центр осуществляется по 1 полосе. На месте работают оперативные службы города.

Так как автомобильное движение затруднено, водителей попросили объезжать этот участок.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог в Москве сейчас составляет 6 баллов из 10 возможных.