РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Праздничную молитву в честь окончания поста и наступления праздника Ураза-байрам совершили мусульмане Красногорска в четверг, сообщил председатель и имам-хатыб религиозной организации мусульман Красногорска, член совета муфтиев России Ильгам хазрат Садыгов.

Для проведения молитвы определили площадку на стадионе поселка Нахабино. Мероприятие началось в 7:00 с чтения Корана.

«Сегодня у нас прошел большой праздник – завершение месяца Рамадан, в течение которого верующие постились. Сегодня на выделенной администрацией площадке собралось более 3 тыс. верующих», – сказал Садыгов.

Он подчеркнул, что во время молитвы старались соблюдать меры по недопущению распространения коронавируса.

По словам Садыгова, праздничную молитву в четверг провели во всех муниципалитетах Подмосковья, где представлены мусульманские общины.

«Сегодня – день поддержания родственных связей, верующие будут ходить по гостям вплоть до ночи. А с завтрашнего дня многие вновь начнут поститься, потому что за Рамаданом идет месяц Шавваль. Пророк Мухаммед про него сказал: «Кто постился в Рамадан и будет поститься 6 дней десятого лунного месяца, тому будет записано вознаграждение, как будто он постился весь год», – добавил имам.

Садыгов поздравил мусульман Красногорска с праздником Ураза-байрам.